دموع طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان الكيمياء وفرحة بسهولة الجغرافيا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

خرج طلاب الثانوية العامة بأسوان من لجان الامتحان وبعضهم يبكى بالدموع بسبب ما وصفوه من صعوبة الامتحان، فيما حاول أولياء الأمور من تطيب خاطر أبنائهم بسبب ما لمسوه من حزن على وجوه الطلاب وهم بانتظارهم خارج اللجان.

فى المقابل، عبر طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم من سهولة امتحان الجغرافيا، وأكد بعضهم أنه خرج قبل انتهاء الوقت المحدد نظراً لسهولة الأسئلة فى امتحان اليوم.

وعلى الجانب الآخر، أكد طلاب الثانوية العامة بأسوان، أنهم سيقضون أجازة عيد الأضحى فى المنزل وسط أسرهم وبعضهم سيخرج فى المتنزهات المتاحة داخل أسوان، وذلك نظراً لضيق الوقت وعدم قدرتهم على السفر للاستمتاع بالمصايف لعدم انتهاء امتحانات على أن يقرروا السفر بعد انتهاء الامتحانات تماماً بعد عيد الأضحى.