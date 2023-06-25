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دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة منفردا

الأحد، 25 يونيو 2023 11:06 ص
دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة منفردا دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا؟ فقد سمعت أنه إذا أردت صيام يوم عرفة فإنه يلزمني الصيام من أول شهر ذي الحجة؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

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