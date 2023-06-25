الجيزة: ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالصف والعمرانية والمنصورية

كتبت - مرام محمد

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وبالتعاون مع الأجهزة المعاونة من الأحياء ومباحث التموين، اليوم الأحد، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتمكنت لجان الطب البيطري بالاشتراك مع مجلس مدينة الصف من ضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي "منتهية الصلاحية"، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض على النيابة، كما تم ضبط 362 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالعمرانية والمنصورية، تحرر بهم 5 محاضر قانونية.

وفي ذات السياق، شهدت مجازر المحافظة اليوم ذبح 1750 رأس ماشية، ليصل إجمالي ما تم ذبحة منذ بدء الموسم 11180 رأس ماشية، بالإضافة إلى إصدار 24 رخصة جمع جلود للجمعيات المرخصة.

يُذكر أن جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة شن بالاشتراك مع مباحث التموين، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/6/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 22/6/2023، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية، أسفرت عن ضبط 4 طن و702 كيلو لحوم ومصنعات، منها 1977 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و2725 كيلو هياكل دواجن ومصنعات ومقطعات لحوم وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحياء جنوب الجيزة والهرم وبولاق الدكرور والوراق وأكتوبر والدقي وزايد 1 وأبو النمرس والعجوزة والمنيرة الغربية.