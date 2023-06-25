اليوم السابع
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حدائق القاهرة تستعد لاستقبال زوارها في العيد.. تفاصيل

الأحد، 25 يونيو 2023 02:00 ص
حدائق القاهرة تستعد لاستقبال زوارها في العيد.. تفاصيل الحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.
 
وفى السياق أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .
 
وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .
 
كما تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، بعدة حدائق على رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.
 

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