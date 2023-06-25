جريمة مروعة فى بيرو.. شاب يقتل صديقه ويقطع جثمانه لأشلاء ويضعها فى الثلاجة

فاطمة شوقى

شهدت منطقة كوسكو فى بيرو جريمة مروعة، حيث تم العثور على أشلاء شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، اختفى في 14 يونيو الجارى، وعثر على جسده ممزقا إلى أجزاء، وتم العثور على أجزاء من جسده موضوعا فى ثلاجة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن السلطات البيروفية استطاعت القبض على القاتل وهو صديقه الذى كان يسهر معه، والذى اعترف بقتله وتقطيع جسده، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما.

وقالت الشرطة المسؤولة عن القضية إنه تم العثور على أجزاء من جسد الشاب داخل شقة القاتل، حيث أنه من أجل إزالة أي دليل، حاول المجرم التخلص من الجثة وقطعها، وقام برمى إحدى الأرجل في أحد شوارع المنطقة كما أن عمال التنظيف اكتشوفا الرأس والصدر فى القمامة، بالإضافة إلى ذلك اعترف القاتل بأنه احتفظ بباقى الجثة الثلاجة، ونفذت الشرطة مداهمات على ثلاث مبانى آخرى، للبحث عن باقى أجزاء الجثة.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2022 ، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية (INEI) أنه في عام 2020 ، بلغ معدل جرائم القتل في البلاد 5.8 جريمة قتل لكل 100.000 نسمة ، وهو أقل من المسجل في عام 2019 والذي بلغ 7.4 حالة قتل لكل 100.000 نسمة.

وفقًا للمعلومات المنشورة في وثيقة "جرائم القتل في بيرو ، عدها واحدة تلو الأخرى 2019 و 2020 ، التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية ، بصفته رئيس اللجنة الإحصائية المشتركة بين المؤسسات المعنية بالجريمة (CEI) ، التي تتألف من ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وحقوق الإنسان والمعهد الوطني للسجون والشرطة الوطنية الفلبينية.