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جامعة طنطا تعلن عن التقدم لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان 4 يوليو المقبل

الأحد، 25 يونيو 2023 01:00 ص
جامعة طنطا تعلن عن التقدم لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان 4 يوليو المقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو2023 حتى يوم الاثنين 10 يوليو 2023.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 11 يوليو ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 12 يوليو 2023و الخميس 13 يوليو2023، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ويبدأ استلام الملفات وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً، فى التواريخ المبينه أعلاه.


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