جامعة المنصورة تعلن قائمة العلماء الـ9 الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022

أعلنت جامعة المنصورة ، قائمة العلماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والبالغ عددهم 9 من أعضاء هيئة التدريس، وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى في الحصول على عدد الجوائز، حيث حصد 9 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة على جوائز الدولة النيل، والرواد، والتشجيعية.

وفاز بجائزة النيل في العلوم، الدكتور حسن أبو العنين عبد الباقي، أستاذ متفرغ بكلية الطب، وفاز بجائزة الرواد في العلوم الزراعية الدكتور ياسر محمد شبانه، استاذ متفرغ بكلية الزراعة، وفاز بجائزة الرواد في العلوم الطبية الدكتور محمد عبد الوهاب علي، استاذ متفرغ بكلية الطب.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية الدكتور محمود لطفي محمود ليله، مدرس بكلية العلوم، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية الدكتور أحمد محمد الطنطاوي البلتاجي، مدرس بكلية الزراعة، والدكتور محمد صلاح عمرو شتيوي، أستاذ مساعد بكلية الزراعة.

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية الدكتورة داليا حسن أحمد الكاشف، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، والدكتور حسام أيمن محمد الفقي، مدرس بكلية الطب، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية الدكتور محمد إبراهيم جار العلم، أستاذ مساعد بكلية الهندسة.

وتصدرت جامعة المنصورة ترتيب الجامعات، وحصلت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث على المرتبة الثانية بـ7 جوائز، ويليهم جامعة الزقازيق في المركز الثالث ب5 جوائز، ثم جامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.