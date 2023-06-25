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توافد الطلبة والطالبات على لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

الأحد، 25 يونيو 2023 08:47 ص
توافد الطلبة والطالبات على لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية توافد الطلبة والطالبات لأداء امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية، وشهد محيط المدارس انتشارا أمنيا مكثفا وتأمينا للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لأولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات. 
 
وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات اليوم 10 آلاف و858 طالبا وطالبة بـ35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية. 
 
وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة. 
 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو و  الثلاثاء 13  يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية اليوم الأحد 18  يونيو بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 13 يونيو 2023. 
 
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (1)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (1)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (2)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (2)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (3)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (3)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (4)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (4)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (5)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (5)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (6)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (6)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (7)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (7)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (8)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (8)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (9)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (9)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (10)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (10)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (11)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (11)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (12)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (12)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (13)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (13)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (14)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (14)

توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (15)
توافد طلاب الإسماعيلية على امتحانات الثانوية العامة (15)

 


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