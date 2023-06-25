تفاصيل عثور حارس عقار على مليون جنيه أثناء جمع القمامة في مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف حارس عقار متهم بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه، عقب القبض عليه، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه يعمل حارس عقار في مدينة نصر، وفوجئ أثناء أداء عمله، وجمع القمامة من أمام شقق العقار، بكيس بلاستيك، وعندما استكشف محتواه، عثر على مبلغ مالي بلغت قيمته مليون جنيه.

وأضاف المتهم أنه احتفظ بالكيس داخل الغرفة الخاصة به في العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، حيث استجوبت المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال الموظف الذي فقد النقود، وذكر أن المبلغ المالي خاص بصديقه، ووضعه بكيس بلاستيك، وأثناء مغادرته الشقة، تركه دون قصد أمام باب الشقة وانصرف، وفور تذكره عاد مرة أخرى للشقة، ولم يعثر على النقود، ووجه اتهاما بالسرقة لحارس العقار.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم باحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه) خاصين بأحد أصدقائه ، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، فتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.