اليوم السابع
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تعرف على استعدادات أسيوط لعيد الأضحى × 10 نقاط .. أبرزها منع الإجازات

الأحد، 25 يونيو 2023 08:00 ص
تعرف على استعدادات أسيوط لعيد الأضحى × 10 نقاط .. أبرزها منع الإجازات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

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أنهت محافظة أسيوط كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات بالمحافظة ومنع الإجازات بالقطاعات الحيوية التى تقدم الخدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى وخاصة قطاع الصحة ومديريات الخدمات وفى هذه النقاط نبين استعدادات محافظة أسيوط لعيد الأضحى المبارك..
 
1- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والاحياء ومديريات الخدمات
2- تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمراكز والاحياء على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها 
3- فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والاحياء 
4- الاعلان عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال 
5- تطبيق اجراءات السلامة والصحة والاجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على النظافة العامة ومنع اية تزاحمات.
6-تكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة 
 7- رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بمديرية التموين، و وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشى المديرية والإدارات التموينية الفرعية 
8-تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع بالقرى والمراكز والاحياء، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق 
9-تكثيف الحملات والمرور الميدانى على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدى وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية 
10- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية اقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال اية حالات خلال فترة الاجازات والاعياد 
11-التأكيد على تواجد الاطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الادوية والامصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل اية حالات مرضية إلى اقرب مستشفى 

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