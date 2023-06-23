إدخال مواطن بلا مأوى دار رعاية المسنين في طنطا بعدما طردته زوجته واولاده من المنزل

كان فريق التدخل السريع برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، قد رصد الحالة وهو يفترش الشارع، وتبين من فحص الحالة أن الحاله لشخص يدعى" س ع م د"، وكان متزوجا ولديه 5 بنات وولد، وقامت الزوجة بطرده من المنزل بعد أن حصلت عقد ملكية بالمنزل لها وتخلى جميع الابناء عنه، واصبح مشردا في الشارع.

وتم ادخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزه مع اخذ اقرار عليه بعدم ترك الدار مرة أخرى.