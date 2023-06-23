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إدخال مواطن بلا مأوى دار رعاية المسنين في طنطا بعدما طردته زوجته واولاده من المنزل

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:08 ص
إدخال مواطن بلا مأوى دار رعاية المسنين في طنطا بعدما طردته زوجته واولاده من المنزل إدخال مواطن بلا مأوى دار رعاية المسنين بطنطا
الغربية عادل ضرة

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تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية  من انقاذ مواطن مقيم قرية بشبيش مركز المحلة عمره 64 عاما، بعدما تخلت عنه زوجته واولاده وطردوه بالشارع من منزله، عقب قيامه بكتابة المنزل باسم زوجته، وتم نقله لدار رعاية المسنين بطنطا. 
 
كان فريق التدخل السريع برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، قد رصد الحالة وهو يفترش الشارع، وتبين من فحص الحالة أن الحاله لشخص يدعى" س ع م د"، وكان متزوجا ولديه 5 بنات وولد، وقامت الزوجة بطرده من المنزل بعد أن حصلت عقد ملكية بالمنزل لها وتخلى جميع الابناء عنه، واصبح مشردا في الشارع.
وتم ادخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزه مع اخذ اقرار عليه بعدم ترك الدار مرة أخرى.

 


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محافظة الغربية

دار رعاية المسنين بطنطا

مواطن بلا مأوى

التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية



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