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تبدأ الثلاثاء.. تفاصيل إجازة العيد وذكرى 30 يونيو للعاملين فى القطاع الخاص

الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص
تبدأ الثلاثاء.. تفاصيل إجازة العيد وذكرى 30 يونيو للعاملين فى القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل، إن إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، وتعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023، والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو .

وأشارت وزارة العمل، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل .

وهنأ حسن شحاتة وزير العمل، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات .

 

 


عيد الاضحى

اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص

بداية اجازة عيد الاضحى

مدة اجازة عيد الاضحى



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