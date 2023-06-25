بروتوكول تعاون بين جامعتى الجلالة والسويس لتنفيذ برامج وأنشطة ودورات تدريبية

السويس _ السيد فلاح

وقعت جامعة الجلالة الأهلية ، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة السويس؛ بغرض تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية، لخلق بيئة عمل محفزة للطلاب من خلال تبادل الخبرات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

ووقع البروتوكول كلاً من الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الاكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، الأمين العام للجامعة، وعدد من العمداء ومديري البرامج، ومن جانبهم الدكتور هاني شلبي، عميد طب أسنان السويس، والدكتور عبد الرحمن الطحان، عميد كلية طب جامعة السويس.

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الهدف من توقيع البروتوكول هو تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، بجانب التنسيق لإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الميداني للطلاب بالمستشفيات الجامعية التابعة لمحافظة السويس.

وتابع الشناوي، أن جامعة الجلالة تعمل على توفير كافة أنواع الدعم لتنمية روح المشاركة الفعالة لطلابها وتحفيزهم على التدريب المستمر، وذلك من خلال اتاحه فرص التدريب العملي في مختلف المجالات والتخصصات، مع كبري الجامعات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لربطهم بسوق العمل المباشر.

وأكد الشناوي، على تطوير التعاون الشامل مع جامعة السويس في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، من حيث تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بجانب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في شتى المجالات والبرامج الأكاديمية المشتركة في (المرحلة الجامعية الأولي - مرحلة الدراسات العليا)، بالإضافة إلى المشاركة في البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة.

كما تم اصطحاب رئيس جامعة السويس والوفد المرافق له، في جولة داخل الحرم الجامعي، شملت أحدث معامل المهارات والمحاكاة بمجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة، والعمارة، والفنون والتصميم، مما أبدوا انبهارهم بكافة الإمكانيات الموجودة على أرض الواقع، مما يجعل تجربة جامعة الجلالة الأهلية ملهمة، للجامعات المصرية والعربية والإقليمية أن تحذو حذوها.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء، وذلك ضمن 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، بالإضافة إلي هيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية، والعمل على توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين، بالإضافة الي توظيف إمكانيات المؤسسات الأكاديمية لمواجهة التحديات التنموية المختلفة لإقليم القناة وسيناء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.