النقاش المتهم بقتل زميله بالمرج: "ضربنى بالقلم فأطلقت عليه النار "

كتب كريم صبحى

أدلى النقاش المتهم بقتل زميله فى العمل في منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ،حيث قال المتهم أن المجنى عليه كان يعمل معه فى شقة لعمل النقاشه بها، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب ان المجنى عليه ظن ان المتهم زميله يتكاسل عن عمد فى العمل ولا يريد انجاز المهام المكلف بها فى الشقة.

وأضاف المتهم قائلا: " ضربنى بالقلم على وشى عشان افتكر ان بكسل اشتغل"، مشير ا إلى أنه عقب انتهاء العمل اتصل المتهم بالمجنى عليه وطلب مقابلته لمعاتبته عما حدث وما ان شاهده فى الشارع، اطلق عليه النار وفر هاربا.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة قتل زميله رميا بالرصاص بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى ،قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.