المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "س.ح.ع "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو والهيروين والحشيش بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد 25 من أكياس الشابو و 22 لفافة هيروين، وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.