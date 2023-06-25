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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

الأحد، 25 يونيو 2023 01:12 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ج.س.ر" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز المراغة.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمد محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندى.
 
تعود أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين  كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

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الهيروين



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