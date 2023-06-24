اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 24 يونيو 2023 06:01 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ن.ج.ا "عامل و"ش.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 
تعود أحداث القضية بدائرة قسم أول سوهاج عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش  كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى الحشيش وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

قسم أول

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة