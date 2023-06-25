المحافظات تستعد لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة".. اعرف التفاصيل

المحافظات - عبد الله صلاح السبيع - محمود مقبول - محمود شاكر - معتز الشربينى

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، بحضور كل من، الدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هيثم سلامة مدير المكتب الفنى مع مديري المستشفيات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة تكاتف الجميع والعمل لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية " 100يوم صحة ".

تم تناول تنظيم العمل فيما يخص الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتسليم نوبتجيات المستشفيات التي تم إعدادها وتمت مراجعتها، وكذلك تم مراجعة استعداد وجاهزية المستشفيات لمبادرة الرئيس "100 يوم صحة" والتنبيه على ضرورة التكامل بين الجميع وتخصيص غرفة لتوعية المواطنين بإجراءات الإحالة والخدمات التي يتم تقديمها لهم، بالإضافة إلى توزيع بروتوكلات العمل أثناء الحملة ومراجعة كل الإجراءات لتحقيق المستهدف ونجاح الحملة التي ستبدأ من 25 يونيو حتى أول أكتوبر 2023م.

كما تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مدير مديرية الصحة بدمياط مع الإدارات الفنيه المعنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية استعدادات مديرية الصحة لإطلاق حملة " 100 يوم صحة " التي انطلقت اليوم الأحد بدمياط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. تم تحديد أماكن تواجد الفرق الثابتة والمتنقلة لحملة "100 يوم صحة" والتى ستضم فرق طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة وفرق التوعية الصحية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. ووجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف الدعاية والإعلان عن مبادرة 100 يوم صحة بمختلف الوسائل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة أماكن التجمعات. وتقدم الحملة خدماتها بالمجان للمواطنين من يوم الاحد 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر 2023، مشدداً على تجهيز الأطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتنقلة وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية. وتستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، لانطلاق فاعليات حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر حتى الأول من أكتوبر القادم، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان. وصرح أشرف عطية، محافظ أسوانن بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدءاً من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجارى ، وتستمر حتى الأول من أكتوبر القادم. وأشار، إلى أن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة ، ووممثلى وزارة الصحة وذلك إستكمالاً لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجاً للتوعية والرعاية الصحية ، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل. وفى السياق عقد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إجتماع تحضيرى لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"، وكان الاجتماع بحضور مديرى الإدارات بالمديرية، موضحاً بأن الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل (التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم). وأشار إيهاب حنفى، إلى أنه تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج)، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وتنطلق اليوم الأحد الحملة القومية 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك استمرارا لجهود الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين و تقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

ومن جانبه، وجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، ومديري المديريات، بتقديم كل أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الاشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في " التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال 264 فريق طبي ، يشمل " 60 فريق متحرك، و204 فريق ثابت داخل الوحدات الصحية الخاصة بدمج المبادرات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن الفرق الطبية تستهدف مواقع العمل في الريف والحضر، بـ " المصالح الحكومية، والنوادي الاجتماعية، والنقابات المهنية، وعيادات متنقلة في الميادين الرئيسية"، بالإضافة إلى " مقرات الأحزاب، ومقرات الجمعيات الأهلية، ومقرات العائلات، والوحدات الصحية "، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة قد بدأت في يوليو 2019، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية لمليون و380 ألفا و537 سيدة، وعلاج أكثر من 1000 حالة بسوهاج، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وسوف تهتم الحملة بتكثيف تقديم خدماتها للمواطنين وفحصهم، مؤكداً علي أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين.