اليوم السابع
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الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان فى المحافظات

الأحد، 25 يونيو 2023 10:40 ص
الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان فى المحافظات إطلاق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان
كتب ــ وليد عبد السلام

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تدشن اليوم وزارة الصحة والسكان مبادرة 100 يوم صحة والتى تستهدف الكشف الطبى علي المواطنين بالمجان في جميع المحافظات.
 
وخصصت وزارة الصحة والسكان خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وترفع المبادرة شعار معاك من أول يوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في خطاب موجه لمديريات الشئون الصحية أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.
 
ووجهت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشئون الصحية تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.
 
 
الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات (1)
الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات

 

الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات (2)
الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات

 

الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات (3)
الصحة تطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان بالمحافظات

الصحة

١٠٠ يوم صحة

الكشف والعلاج



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