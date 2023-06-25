اللحوم متوفرة بأسعار مخفضة بجميع منافذ الأقصر استعدادا لعيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر ، رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المديريات والمصالح الخدمية والوحدات المحلية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مرتبطة بغرف عمليات فرعية بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكد من جاهزية كافة الساحات والميادين التى سوف تقام بها شعائر صلاة عيد الأضحى، والتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات ومواقع تجمعات المواطنين خلال أيام العيد، والمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها لمراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية الخاصة بها وضرورة التأكيد على عدم وجود حمولة زائدة من المواطنين على متن المراكب النيلية خلال احتفالات العيد.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في النوبتجيات المحددة خلال أيام العيد، فضلا عن انتظام عمل مرفق الإسعاف على مستوى المحافظة، كما وجه بتكثيف الرقابة على المواقف للتأكد من توافر وانتظام حركة سيارات الأجرة لنقل المواطنين، ومنع التلاعب بتسعيرة الركوب خلال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بالمرور اليومي طوال أيام العيد لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص، والتصدي لها بكل حسم وحزم وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، بالقيام بحملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم ومحطات الوقود لضبط أي مخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وتوفير كافة المستلزمات من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة.

على أن يتم الاتصال بالنسبة للمواطنين في حالة الشكاوى أو الطوارئ على الأرقام التالية: غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 2374903 - شركة مياه الشرب والصرف الصحى الخط الساخن 125 من اى هاتف محمول أو 2282406 او 01147999752 - شركة كهرباء الاقصر الخط الساخن 121 أو 01204894885 - الطب البيطرى 2270119 - الزراعة 2374903 - التموين 2273215 أو 01008015959 أو 01005850133 - مدينة الأقصر 2270851 - مدينة أسنا 2608808 - مدينة أرمنت 2652847٢ - مدينة البياضية 2300104 - مدينة الطود 2650071 - مدينة القرنة 2314697 - مدينة الزينية 2401743 .

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنفيذ حملات تموينية دورية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة مستلزمات العيد المبارك ، مع متابعة استمرار عمل محطات الوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توفر جميع المواد البترولية "سولار ، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة، وتوافر اسطوانات البوتاجاز .

وأشار صلاح، إلى أنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم البلدي والخراف الحية على مستوى المحافظة، وهي شادر رئيسي ومقره الشركة المصرية لتجارة الجملة بجوار هيبر المصرية ماركت ببندر الاقصر، حيث يتم عرض وبيع الخراف الحية بسعر 170 جنيها / الكيلو قائم، كما يتم عرض اللحوم البلدي بسعر220 جنيها بكل من معرض اهلا رمضان ببندر الاقصر ومعرض اهلا رمضان بإسنا، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع مصطفى كامل بشارع مصطفى كامل، وفرع رمسيس بشارع رمسيس، وفرع المدينة المنورة بشارع المدينة المنورة، وفرع القرنة المميكن بالقرنة وفرع اسنا المميكن بشارع أحمد عرابي – اسنا وفرع الطود بقرية الطود، ليصبح إجمالي عدد المنافذ إلى 9 منافذ على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عدد 5 سيارات متنقلة مشروع عربيتي على مستوى المحافظة : ( اسنا – البياضية – ارمنت – الزينية) يتم بها بيع لحوم مجمدة بسعر160 جنيها / الكيلو ودواجن بسعر 85 جنيها / الكيلو.

وأوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تم وقف الإجازات لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش، وتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحي على ان يتم الذبح مجاناً طوال أيام العيد، حيث سيتم فتح جميع المجازر مجانا وبدون مقابل وهي (إسنا ـ الدير ـ الكيمان ـ أرمنت ـ الحبيل) مع الإشراف الكامل على الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح طوال ايام العيد طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ الأقصر.