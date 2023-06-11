الكشف على 117 حالة فى قافلة طبية بقرية "كفر جنزور" ضمن حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة مدينة السادات بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية فى قرية "كفر جنزور" مركز تلا محافظة المنوفية. وذلك إستكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، تأتي القافله الطبيه ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه والبيطرية والزراعية.

وتأتي القافلة برعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وضمت القافلة العديد من العيادات من (باطنة، جلدية، أطفال، التحاليل الطبية).

وأشاد "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقري المنوفية بركة السبع وتلا و شبين الكوم ، والسادات،(المرحلة الثالثة لمبادرة حياة كريمة ) كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دورية.

تم توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان وإجراء التحاليل الطبية وبلغ إجمالى الحالات "117" حالة بواقع 18حالة جلدية ،28 حالة أطفال ،34حالة باطنة ،37 حالة تحاليل.