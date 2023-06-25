اليوم السابع
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القاهرة تقرر إيقاف إجازات مسئولى التشغيل والصيانة بمحطات الصرف بمناسبة العيد

الأحد، 25 يونيو 2023 02:07 م
القاهرة تقرر إيقاف إجازات مسئولى التشغيل والصيانة بمحطات الصرف بمناسبة العيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مسئولى شركتى الصرف الصحى والمياه برفع درجة الاستعداد القصوي لمجابهة أي أعطال بشبكات الصرف الصحي والمحطات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إيقاف إجازات كل المسئولين ومديري تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين. 
 
وشدد محافظ القاهرة على مسئولى شركة الصرف الصحى بضرورة تأمين كافة المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر علي كافة مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي . 
 
وطالب محافظ القاهرة بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الانقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات لسرعة التعامل فور حدوث أي طارىء.
 
كما شدد محافظ القاهرة على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين ، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن (125) وخدمة العملاء.

عيد الاضحي

الصرف الصحي

القاهرة

صرف القاهرة

مياه الشرب



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