القاهرة تحظر شوادر الأضاحى وتحذر من ترك مخلفات الذبح بالشوارع

كتب ـ سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر كل الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مع حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى ، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح علي الفور حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.