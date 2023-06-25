السعودية: قدوم مليون و655 ألفا و188 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية قدوم مليون و655 ألفا و188 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت.



وأوضحت الجوازات - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و587 ألفا و590 حاجاً، منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 242 ألفا و272 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و768 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجاً.



وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏



من جهة أخرى، أنهت الهيئة العامة للطرق أعمال التنظيف لأكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، تحسبا لهطول الأمطار خلال موسم الحج، حيث تعمل العبارات على تصريف المياه والسيول وعدم ارتفاع منسوب المياه على الطرق.



يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

وفي السياق، تقدم القطاعات الأمنية المنتشرة في الميادين والطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، كل ما يخدم تنقلات ضيوف الرحمن، وضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع بدء وصولهم إلى مخيماتهم في ⁧‫منى‬⁩.



ووثقت وكالة الأنباء السعودية جهود رجال الأمن لتيسير عملية تنقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى المسجد الحرام عبر الحافلات، ووسائل النقل العام حتى وصولهم إلى المشاعر، إضافة إلى الخطة الخاصة بتسهيل حركة السير لضمان سلامة وحركة المشاة في مختلف المواقع التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام.



وتسهم نقاط الفرز والتحكم في توجيه القادمين إلى مكة وجدة، والقادمين من مكة إلى الطائف للطريق البديل خلال التصعيد والنفرة، وكذلك منع السيارات غير المصرحة من دخول ⁧‫المشاعر المقدسة، في إطار استعدادات القطاعات الأمنية وجاهزيتها، في كافة ⁧‫الطرق والمداخل والمخارج خلال موسم الحج‬⁩.



كانت الإدارة العامة للمرور، قد أصدرت الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم حج 1444 هـ، التي تستهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتتضمن اتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وتشمل خطة الإدارة العامة للمرور 6 خرائط تفاعلية تساعد على معرفة الطرق والاتجاهات وتتضمن خرائط مكة المكرمة والمشاعر، ومكة، والمسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، ومنى، ومزدلفة، وعرفات.