السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع." والشروع في قتل المجنى عليه"ع.ع.ا" بأن أطلق عليهما النار من سلاح آلى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق عماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة الآخر بطلقة نارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى مما أسفر عن مصرع الأول؛ وإصابة الثانى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.