السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل آخر فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.م." وشرع في قتل المجنى عليه"س.م.م" بأن أطلق عليهما النار من سلاح الى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2011 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح آلى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وإصابة الآخر بطلقة نارية.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم و عائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح ألى مما أسفر عن مصرع الأول في الحال وإصابة الثانى.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.