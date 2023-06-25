التعرض للمواد الكيميائية أثناء الحمل يؤدى لزيادة الإصابة بسمنة الأطفال

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بسمنة الأطفال، بما في ذلك التاريخ العائلي، وقلة النشاط البدني، وأنماط الأكل غير الصحية، وبعض الحالات الطبية.

وحدد الباحثون عامل خطر آخر محتمل، وهو التعرض لمواد per- و polyfluoroalkyl (PFAS)، المعروفة باسم المواد الكيميائية إلى الأبد ، أثناء الحمل، حسب موقع "thehealthsite" تُستخدم هذه المواد الكيميائية السامة في صناعة الملابس المقاومة للماء ، ومنتجات العناية الشخصية ، ورغوة مكافحة الحرائق، وتغليف المواد الغذائية ، والمنتجات الطبية ، وأغلفة الوجبات السريعة ، وأدوات الطهي غير اللاصقة، والعديد من المنتجات المنزلية الأخرى، نظرًا لأن هذه المواد الكيميائية لا تتحلل بسهولة ويمكن أن تبقى في البيئة لآلاف السنين، يشار إليها على أنها مواد كيميائية إلى الأبد.

التعرض للمواد الكيميائية إلى الأبد أثناء الحمل

من المعروف أن التعرض لبعض المواد الكيميائية إلى الأبد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى وسرطان الخصية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية والسمية المناعية عند الأطفال، ارتبط التعرض لـ المواد الكيميائية إلى الأبد أثناء الحمل بزيادة حدوث سكري الحمل وتسمم الحمل وتقييد نمو الجنين وانخفاض الوزن عند الولادة.

السمنة أثناء الحمل والأطفال

كما أن التدخين أثناء الحمل وزيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل يمكن أن يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالسمنة مثل البالغين، من المرجح أن يكون لدى الآباء البدينين أطفال يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

السمنة والمخاطر الصحية المرتبطة بها

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والعقم وتوقف التنفس أثناء النوم ، بالإضافة إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والحزن وتدني احترام الذات.

نصائح لتقليل تعرضك لـ المواد الكيميائية إلى الأبد

لا يمكنك تجنب التعرض لـ المواد الكيميائية إلى الأبد تمامًا، ولكن يمكنك تقليل تعرضك للمواد الكيميائية إلى مستويات معينة من خلال:• تقليل استخدام المنتجات التي تحتوي على PFAS. • استخدام المياه التي تم اختبارها من أجل PFAS. • تجنب استهلاك الأسماك من المجاري المائية الملوثة بـ PFAS. • تناول الطعام المطبوخ في المنزل وتجنب الوجبات السريعة (التي يمكن تعبئتها في عبوات مغطاة بـ PFAS) قدر الإمكان.