الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف تفاصيل مقتل زوجين فى بولاق الدكرور

كتب ــ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان لكشف تفاصيل مقتل زوجين على يد شقيق المجني عليه في بولاق الدكرور، وتبين أن خلافات أدت إلى اعتداء المتهم على شقيقه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، كما اعتدى أيضا على زوجة شقيقه، لتفارق الحياة، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن عامل قتل شقيقه وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات اسرية، حيث تشاجر معهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.