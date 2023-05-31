اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:53 م
أكرم القصاص
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رفع 257 طن قمامة بمركز المحلة وزراعة 30 شجرة بشبرا بابل بالغربية

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:56 م
رفع 257 طن قمامة بمركز المحلة وزراعة 30 شجرة بشبرا بابل بالغربية جانب من زراعة الأشجار
الغربية عادل ضرة

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أكد رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية، أن إجمالى ماتم رفعه خلال حملات النظافة ومتعهدى رفع القمامة بقرى مركز المحلة 257 طن قمامة تحت إشراف نواب رئيس المدينة شملت الحملات أول طريق دمرو من ناحية الشامي مرورا بمجمع المدارس وشونة القمح بقرية دمرو و طريق المحلة / دمرو  ومداخل الوحدة المحلية لمحلة حسن و طرق المدارس نطاق وحدة ميت الليت و نفق المغازى بالجابرية و مدخل قرية دنوشر بالعامرية و الطريق السريع و طريق الابشيط و المصالح الحكومية والمدارس بالهياتم و وأرض رضوان و مدخل قرية بطينة و محلة زياد و أمام مركز الشرطة بمحلة أبو على و كورنيش كفر حجازى بشبرابابل كما تم رفع الأتربة الجانبية على طول الطريق الدائرى بالسيارة المكنسة.
 
وأكد علي استمرار حملات رفع وإزالة الاعلانات المخالفة بطرق ومداخل الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى شملت رفع إعلانات  على طريق بطينة / القيصرية حتى كفر الصارم كما تم رفع وإزالة الإعلانات المخالفة بطرق الوحدة المحلية بشبرابابل حيث تم رفع 50 إعلان مخالف كما تم زراعة 30 شجرة بالمدارس والمصالح الحكومية ومداخل قريه شبرابابل، كما يتم  استكمال أعمال تبطين ترعة الفاروقية نطاق وحدة الجابرية والتجهيز لعمل التدبيش ضمن مراحل عملية التبطين.
 
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (1)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (1)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (5)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (5)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (3)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (3)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (7)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (7)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (4)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (4)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (2)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (2)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (8)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (8)

جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (6)
جانب من رفع القمامة وزراعة الأشجار (6)

 


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