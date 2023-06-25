الأمم المتحدة تحث روسيا على ضمان الوصول الآمن للمساعدات في أوكرانيا

أ ش أ

حثت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، السلطات الروسية على ضمان الوصول الآمن للمساعدات للمحتاجين في أوكرانيا في ظل استمرار أعمال القتل والدمار والمعاناة في كييف.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت ديكارلو - خلال جلسة عقدها مجلس الأمن في أوكرانيا - إلى أن "تدمير سد كاخوفكا في 6 يونيو هو أكبر دمار يطال البنية التحتية المدنية حتى الآن، وقد استجابت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بسرعة للحادث وقدموا الإمدادات ودعموا إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص في المنطقة المتضررة، ولا يزال هناك أشخاص يتعذر الوصول إليهم، مشيرة إلى أن روسيا ترفض حتى الآن الطلب بزيارة هذه المناطق".



وشددت على أنه لا يمكن رفض إيصال المساعدات لمن يحتاجونها، داعية السلطات الروسية إلى التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان الوصول الآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق التي يحتاج فيها الناس إلى المساعدات.



من ناحية أخرى، قالت وكيلة الأمين العام إن مبادرة البحر الأسود - ومنذ تأسيسها في يوليو من العام الماضي - أتاحت نقل أكثر من 32 مليون طن متري من المواد الغذائية، بصورة آمنة، ولكنها مع ذلك عبرت عن خيبة أملها بسبب تباطؤ وتيرة تنفيذ المبادرة، وحثت على إزالة جميع العقبات لضمان استمرار هذا الاتفاق.