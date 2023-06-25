إقبال كبير على شراء الأسماك المطروحة فى كفر الشيخ بـ40 جنيها للكيلو.. صور

ًكفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينتا بيلا والحامول بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء سمك البلطي من الدرجة الأولى والسوبر الذي تم توفيره بسعر 40 و50 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محافظة كفر الشيخ، وإنتاج هيئة الثروة السمكية، والنقل، بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية واللحوم والاسماك، بأسعار مخفضة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، بمدينتي بيلا والحامول، أمام الفرع الدائم للسلع الغذائية ببيلا الجديد المجاور لبنزيون، و"أمام مجلس مدينة الحامول"، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ 40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ 50 جنيها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وسيتم توفير الأسماك من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، وسيتم توفير الأسماك المخفضة تباعا ببقية مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر سبق توفير طن ونصف بمديني كفر الشيخ ودسوق، يوم 8 يونيو الجاري، ولاقت توفير الأسماك توافد كبير من الأهالي على شرائه.