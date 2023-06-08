إقبال كبير على شراء الأسماك المطروحة بكفر الشيخ وتوفير كميات بالمراكز تباعاً

شهد المنفذ المجاور لكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، وأمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من الأهالي لشراء سمك البلطي من الدرجة الأولى والسوبر الذي تم توفيره بسعر 40 و50 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محافظة كفر الشيخ، وإنتاج مزارع هيئة الثروة السمكية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن أمس عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، بمدينتي دسوق وكفر الشيخ،"، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى ب 40 جنيه، وكيلو السوبر من البلطي ب 50 جنيه.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المدير التنفيذي، وسيتم توفير الأسماك من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، تباعا ببقية مراكز المحافظة.