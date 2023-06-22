إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف الفيوم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أمام عزبة شحاتة بطريق بني سويف الفيوم، أسفر عن إصابة 9 أشخاص .

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى : صباح محمود خليفه 15 عامًا، بجروح وسحجات بالجسم، نجوي محمد حسين 50 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، سفيان رمضان محمد 4 أعوام، بجرح قطعي بالوجه حوالي 3سم، محمود محمد حماد 32 عامًا، باشتباه كسر بالانف وسحجات وكدمات، أحمد قناوي سيد 40 عامًا، باشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات وكدمات بالوجه وجرح قطعي بالوجه حوالي 10 سم ، فاطمة محمود سيد 55 عامًا، بجرح قطعي اسفل العين حوالي 2 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، حماده جمعه 23 عامًا، باشباه كسر بالحوض، وليد جمعه قرني 24 عامًا، باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات، عماد مختار عبد الحميد 13 عامًا، باشتباه كسر بالقدم الأيسر.