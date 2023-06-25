إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى أسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة تم إعدادها بمنزلهم بقرية أمشول بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.
تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة وهن "رانيا.ع.م" 40 عامًا، و3 من أبنائها وهم:"دعاء.ج.ع" 18 عامًا، و "جنى" 10 أعوام، و"ريتاج" 5 أعوام مصابتين بإعياء شديد واشتباه تسمم غذائي.
وبسؤالهن أقررن بشعورهن بالإعياء عقب تناولهن وجبة الغداء، تم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهن تحت الملاحظة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
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