إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى أسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة تم إعدادها بمنزلهم بقرية أمشول ب مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة وهن "رانيا.ع.م" 40 عامًا، و3 من أبنائها وهم:"دعاء.ج.ع" 18 عامًا، و "جنى" 10 أعوام، و"ريتاج" 5 أعوام مصابتين بإعياء شديد واشتباه تسمم غذائي.

وبسؤالهن أقررن بشعورهن بالإعياء عقب تناولهن وجبة الغداء، تم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهن تحت الملاحظة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.