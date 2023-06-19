اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بمحل تجارى فى أسيوط

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:45 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بمحل تجارى فى أسيوط سيارة إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أصيبت 4 سيدات، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بمحل تجاري فى مركز ديروط بأسيوط، وتم نقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي. 
 
تلقى  مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية  بمدينة ديروط ووجود مصابين. 
 
وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين اصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بشارع الصعايدة بمدينة ديروط ووجود مصابين، وتنوعت الإصابات ما بين  كدمات وجروح وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى.
 
وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

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