أوقاف دمياط تعلن تجهيز 83 ساحة لاستقبال المواطنين لصلاة عيد الأضحى

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط عن تجهيز 83 ساحة على مستوى المحافظه لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتابع الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، تجهيزات تلك الساحات مع استمرار حملات التطهير داخل المساجد وكذلك الساحات التي سيتم تحضيرها لاستقبال المصليين، إضافة إلي متابعته تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كافة المساجد لمنع انتشار الأوبئة.

ومن جانبه أكد وكيل أوقاف دمياط، أنه تم إعداد الساحات من أجل تغطية المحافظة بالكامل، مشيرا إلي وجود تنسيق كبير بين الاوقاف وكلفة الأجهزة المعنية من أجل تنسيق صلاة العيد خاصة بالساحات الشعبية التي تم الإعلان عنها، مؤكدا أنه تم عقد غرفة عمليات لمتابعة التمر اولا بأول.

وشدد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، على ضرورة تواجد أئمة المساجد وقت الصلاة ومتابعتها، مضيفا أن لجان المتابعة ستقوم برصد هذا الأمر والتحقيق الفوري حلل وجود أية مخالفات خاصة بهذا الشأن.

وفى سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الاوقاف.

وشددت محافظ دمياط على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لاداء شعائر صلاة العيد، موضحة أن المحافظة ستقوم بعقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة طوال فترة إجازة العيد من أجل رصد أية شكاوى والتعامل معها بشكل فوري بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت مديرية أوقاف دمياط قد أطلقت عددا من الندوات داخل المساجد حول طرق الاستفادة من الأضحية، وكيفية المشاركة بصكوك الأضاحي، وفق تعاليم الدين الاسلامى.