2.2 مليار دولار واردات مصر من فرنسا عام 2022.. والقمح في الصدارة

كتب: مدحت عادل

بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 19.2%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر خلال عام 2022، وتوزعت أهم المجموعات السلعية وفقا لما يلي:

1. حبوب بقيمة 582 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار.

4. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة بلغت 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة فرنسا طبقاً لتقديرات البعثة 388 ألف مصري حتى نهاية 2021.