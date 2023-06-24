واردات خام الذهب تتجاوز 41 مليون دولار بالربع الأول من 2023

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدى، تراجعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري "يناير-مارس" 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها نحو 41 مليون و200 ألف دولار، مقابل 85 مليون و118 ألف دولار في نفس الفترة من العام المناظر له 2022، بتراجع بلغت قيمته 43 مليون و918 ألف دولار.

وتعتبر واردات أشكال خام الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة والتي تراجعت بمستوى كبير في شهر مارس تجاوز المليار دولار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و637 مليون دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب من الخارج في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي واردات الأشكال خام الذهب غير النقدي بلغت قيمتها نحو 14 مليون و819 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 58 مليون و192 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 43 مليون و373 ألف دولار.