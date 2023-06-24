اليوم السابع
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نقابة الخدمات الإدارية: مشرف "العمال اللائق" يستوعب تحدى الزيادة السكانية

السبت، 24 يونيو 2023 05:53 م
نقابة الخدمات الإدارية: مشرف "العمال اللائق" يستوعب تحدى الزيادة السكانية هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أصدر مركز أبحاث نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقرير حول ضرورة الإعداد الجيد لوظيفة "مشرف العمال اللائق" بمواقع الإنتاج، وذلك عن طريق الاستدعاء لمهارات من يتولى تلك الوظيفة .
 
 وأكد التقرير أن دعم هؤلاء الأشخاص بكل مقومات العمل بالمواقع الصناعية واثقالهم تدريبيا ينعكس على التهيئة لبيئة عمل صحية وتحافظ على العمالة المؤهلة وترسخ من استدامة فرص العمل .
 
 وذكر التقرير أن السبيل الافضل لاعداد مشرف العمال اللائق على المدى الطويل الاكتشاف المبكر لتلك القيادات منهم وتأهيلهم ووضعهم محط أنظار الادارة وبخاصة " الموارد البشرية " مع تقييم أدائهم ودعمهم بكل مقومات التطوير المهنى من خلال تعزيز مفاهيم المساواة بين الأشخاص الكادحين بمواقع الإنتاج لضمان الوصول لبيئة مواتية لتحقيق أعلى معدلات المستقبل الوظيفي الفعال الآمن و المزدهر لكافة أطراف الإنتاج.
 
ونبه التقرير الى أن ازدهار الحركة الصناعية يبدأ من توفير مشرف العمال اللائق الذى يملك القدرة على تغيير أنماط " سلوك زملاء الإنتاج" حفاظا على دوام فرص العمل وذلك لاستيعاب تحدي النمو السكاني السريع وزيادتها لتستقبل الأغلبية التي تتجه لعالم العمل.
 
طالب التقرير " التعليم الفنى ومنظمات أصحاب الأعمال ومراكز التدريب المعنية" اكتشاف مواهب مشرف العمال ممن يبلغون سن العمل من النساء والرجال المستعدين و المتحفزين من صفوف العاملين وذلك دعما لملف النمو الاقتصادي مما ينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة.
 
 

نقابة الخدمات الادارية

الزيادة السكانية

هشام المهيري



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