نقابة الخدمات الإدارية تنظم مسابقة لأكبر مجسم للمشروعات القومية

كتبت آية دعبس

اتتهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، من وضع اللمسات النهائية العديد من الفعاليات التثقيفية والفنية وبرنامج المسابقات الأكبر الذى يشارك فيه أبناء العاملين من أعضاء تنظيم تصنيف نقابة الخدمات الإدارية، وذلك احتفالا بالانجارات التى تحققت من تنفيذ المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة. على مدار تسع سنوات.

وقال " المهيرى" إنه يأتى فى مقدمة هذه الفعاليات الاحتفال الرسمي الذي سيقام بمركز المؤتمرات الجديد للنقابة وتنقله تقنيه " الفيديو" للجان النقابية التابعة على مستوى الجمهورية ويتضمن استعراض أبرز نتائج المشرروعات القومية من خلال جلسات حوارية مع مجموعة من العمال يستذكرون فيها حكايات ومقتطفات عن توفير تلك المشروعات " حياة كريمة ' لهم كالحصول على العديد من فرص العمل فضلا عن شمولهم بكل أنواع المبادرات الصحية والاجتماعية التى عملت على تعظيم القيمة المضافة لدوران حركة الإنتاج مؤكدا أنه يصحب خلال إجراء الجلسات الحوارية مجموعة من الأغاني الوطنية، بهدف تعزيز قيم وحدة العمل التي جمعت بين العمال" صناع المستقبل ' والدولة.

ويشهد برنامج الاحتفال عرض مجموعة من البرامج التثقيفية توضح أهمية الدفع بمبادرات توطين الصناعة المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية لا سيما أن الدولة عملت على تجديد مشروعات القوانين التى تساهم فى دعم الاستثمار وطوعت كل المحفزات لاستدعاء رجال الصماعات المحلية والعربية والدولية من خلالالبنية الاساسية والتحتية والتمويلية .

وأكد " المهيرى " إن إدارة الحفل ستعلن عن الفائز من ابناء العاملين الأعضاء بتصنيف النقابة فى مسابقة بناء أكبر مجسم للعديد من المشروعات القومية منها قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى كما سيتم تزيين مبانى النقابة بأضواء ليزرية مستمدة من ألوان العلم المصرى.

يذكر أن لجنة الإعداد للاحتفال ومتابعته ضمت هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس الاتحاد العام رئيسا وكلا من حمدى عرابى نائب رئيس النقابة وهشام عبد اللطيف الامين العام وحسام حنفى أمين الصندوق ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد للنقابة.