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نقابة الأطباء: استمرار تلقى طلبات الترشح بالانتخابات أيام الجمعة وإجازة العيد

السبت، 24 يونيو 2023 06:00 ص
نقابة الأطباء: استمرار تلقى طلبات الترشح بالانتخابات أيام الجمعة وإجازة العيد نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور مصطفى عشوب، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، استمرار عمل اللجنة وتلقى طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، بالنقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، يومياً حتى أيام الجمعة والسبت، إلى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، والموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.
 
وأوضح عشوب، أن العمل مستمر لتلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة والفرعيات يوميا بما فيها يوم الوقفة وأول ثلاث أيام فى عيد الأضحى المبارك، وأشار انه سيتم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي ان يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت  22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس  10 أغسطس 2023.
 
 
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، فتح باب الترشح الثلاثاء 20 يونيو 2023، ومن المقرر أن تستمر فى تلقى طلبات الترشح حتى 30 يونيو 2023.
 
 
وقد ترشح خلال أول يومين من فتح باب الترشح، 6 أطباء على مقعد النقيب العام للأطباء، هم:
 
- د.إيهاب الطاهر
 
- د.أيمن سالم
 
- د.أسامة عبدالحي
 
د.عبد الإله حجازي
 
د. أحمد حسين
 
د. يحيى النجار
 
 
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

التجديد النصفى للاطباء



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