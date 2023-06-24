نتائج عشرات الآلاف من طلاب الجامعات البريطانية معلقة بسبب إضراب المصححين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عشرات الآلاف من طلاب الجامعات البريطانيين تركوا دون النتائج النهائية لشهاداتهم هذا الصيف ، بما في ذلك بعض الذين قد يضطرون لحضور احتفالات التخرج وهم لا يعرفون إذا كانوا نجحوا أو فشلوا.

ويُعتقد أن حوالي ثلث طلاب السنة النهائية في المملكة المتحدة البالغ عددهم 500 ألف قد تأثروا بحركة مقاطعة المصححين للتقييم ومنح الدرجات في 145 جامعة ، وهو جزء من الخلاف على الأجور بين الجامعة واتحاد الكليات (UCU) وأرباب العمل الذي تسبب في توتر العلاقات بين الموظفين والطلاب والإدارة.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للكثيرين ، فإن التأخير في تأكيد شهاداتهم هو الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي عانوا منها منذ عام 2020 ، عندما تم إلغاء امتحانات المستوى A و BTec واستبدالها بخوارزمية فاشلة أثناء الوباء ، وتسببت عمليات الإغلاق وإجراءات الوقاية من حرمان الطلاب من الذهاب إلى الحرم الجامعي وحصرهم في التعلم عبر الإنترنت في سنواتهم الأولى.

مع رفض أعضاء اتحاد الجامعات، تصحيح الامتحانات النهائية والأطروحات والدورات الدراسية منذ أبريل ، تصدر معظم الجامعات نتائج أو شهادات مؤقتة للسماح للطلاب بالتخرج في الوقت المحدد. تم إخبار الطلاب أنه سيتم إصدار الدرجة العلمية الخاصة بهم فقط عند الانتهاء من التقييمات في غضون عدة أشهر.

وتعد جامعة كامبريدج من بين الأكثر تضررًا وقد أخبرت الطلاب أنهم لن يتمكنوا من التخرج حتى يتم تصحيح امتحاناتهم النهائية.

وقال الدكتور أنتوني فريلنج ، نائب رئيس جامعة كامبريدج المؤقت ، في مذكرة إلى زملائه أن نصف طلاب السنة النهائية بالجامعة وما يصل إلى 90% من طلاب الدراسات العليا في الدورات التعليمية قد تأثروا ، وحذر: "لا يزال بإمكان الطلاب انتظار الشهادات بشكل جيد في العام الدراسي المقبل ".

وأخبرت جامعة إدنبرة هذا الأسبوع 2000 طالب متضرر أنه يمكنهم المشاركة في حفل التخرج والحصول على شهادة على خشبة المسرح ، لكنها أضافت: "في عدد قليل جدًا من الحالات ، يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات جامعية متأخرة والذين حضروا احتفال التخرج أن يكونوا غير مؤهلين للحصول على الشهادة بمجرد مراجعة العلامات بعد انتهاء المقاطعة."

وأوضحت "في هذه الحالات النادرة ، سنتصل بالطالب لإبلاغه بتفاصيل عن فرص إعادة العام أو إعادة الاختبارات والتقييمات ذات الصلة."