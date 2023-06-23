"مياه المنوفية" تطلق حملات توعية لمحلات الجزارة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

المنوفية - محمد فتحى

تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، من أنشط الشركات فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، حيث جهودها داخل قرى حياة كريمة والتى لم تقتصر على توصيل خدمات الصرف الصحى ومد شبكات مياه الشرب داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل مركز أشمون والشهداء بل امتدت إلى توعية المواطنين من خلال حملة طرق الأبواب وندوات التوعية بمعظم قرى المحافظة .

وأطلقت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة مياه.

ونفذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية وحملات طرق الأبواب والحملات الميدانية والمشاركه بالقوافل الطبيه بمراكز شبين الكوم ، أشمون ، قويسنا ،الشهداء والباجور وقرى زوير ،بوهه شطانوف ، دبيركى وتلبنت ابشبش . وأكد محمود زين مدير إدارة العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف بمحافظة المنوفية، على أنه تنوعت الأنشطة لتشمل تنفيذ استطلاعات رأي العملاء عن سلامة ومأمونية المياه وورش السباكة الخفيفة للسيدات وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهيه وورش الرسم والحكى والتى تركز على تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، مشيرا إلى حرص فريق التوعية علي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي وضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وعدم فتح غرف التفتيش أو غرف المحابس أو البيارات. وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي . ومن جانبه أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بديوان عام الشركة ، وأخرى بكل فرع لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة خلال أيام عيد الاضحى. وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم إلغاء كافة الإجازات بكافة محطات الصرف الصحى ومياة الشرب طوال أيام العيد .

ووجه فريق التوعية بالشركة بعمل سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب أنحاء المحافظة مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لحث المواطنين والجزارين بمحلات الجزارة علي عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

وذكر، قام فريق التوعية بتوعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزاره بنواحي المحافظة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تم توزيع ملصقات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.

وأشار نجيب، إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي ، مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد، على ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي.

وأوضح، أن الخط الساخن 125 يعمل علي مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.