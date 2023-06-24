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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 32 رحلة طيران دولية ضمن 126 رحلة أسبوعية

السبت، 24 يونيو 2023 02:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 32 رحلة طيران دولية ضمن 126 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية أوربية، تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.
 
 
تجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل اجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم، مع اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.
 
 
وتبين من كشوف الوصول اليوم السبت وصول 32 رحلة بينهم رحلة من سلوفاكيا، و9 رحلات من دولة التشيك اغلبها من مطار العاصمة براغ، و10 رحلات من دولة بولندا، و9 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا، واخرى من النمسا ورحلة  من بلجيكا.
 
 
وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن من المقرر وصول ال 126 رحلة طيران من قرابة 11 دولة اوربية على رأسهم المانيا، وبولندا والتشيك، وايطاليا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وعدة دول اخرى مختلفة تصل منها رحلات على مدار الاسبوع.

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