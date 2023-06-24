مصر والهند.. 13.7% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى عام 2022 (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

التبادل التجارى بين مصر والهند سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار.

4. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار.

5. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022:

1. لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار.

3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.