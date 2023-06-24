مصر تفوز بعضوية دائمة في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH"، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى أفريقياً والثانية عربياً التي تحصل على العضوية الدائمة للمجلس.



تم الإعلان بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية بفعاليات الاجتماع النصف سنوي للجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، المنعقد في الفترة من 12 -13 يونيو الجاري بكندا، حيث تم التصويت بالإجماع على الموافقة على العضوية الكاملة لهيئة الدواء المصرية بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، وبذلك التصويت تحصل الهيئة على مقعد العضوية رقم 21 بالمجلس، والذي يتضمن عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأوروبية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.



جاء التصويت تتويجاً للعمل الدؤوب والمشترك لهيئة الدواء المصرية باللجان الفنية المختلفة بالمجلس على مدار العام الماضي، وما أفرزته تلك اللجان من توصيات فنيه تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصنعين أثناء تقييم وتسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالاستخدام البشري، مع ضمان فعاليتها وأمانها، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



يعد المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH) فريداً من نوعه في الجمع بين السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية، فمنذ نشأته في عام ١٩٩٠، وتتمثل مهمة المجلس في تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم؛ لضمان تطوير الأدوية الآمنة والفعالة والعالية الجودة، وتقييمها بشكل كفء.



يذكر أن هيئة الدواء المصرية كانت قد حصلت العام الماضي على عضوية المجلس كملاحظ، وأنها استطاعت في عام واحد فقط الحصول على العضوية الدائمة، كما أنها حصلت أيضاً في مارس 2022 على اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.



يأتي حصول الهيئة على العضوية الدائمة بالمجلس بمثابة اعتراف دولي أخر بأن هيئة الدواء المصرية لديها من الخبرات العالمية بالمجالات الرقابية التنظيمية ما يؤهلها لمشاركة السلطات الصحية بالدول المرجعية في وضع خارطة الطريق العالمية الخاصة بقطاع المستحضرات الطبية.

