مصرع سائق وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لإسعافهم.

كما لقى "ج .س .ح" 50 سنة سائق، مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين- وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.