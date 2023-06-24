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مصرع سائق وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

السبت، 24 يونيو 2023 09:54 ص
مصرع سائق وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة-  الإسكندرية  الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لإسعافهم.
 
كما لقى "ج .س .ح" 50 سنة سائق، مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين- وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.   
 
كما شهد مركز وادى النطرون مصرع  شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث  انقلاب  سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

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