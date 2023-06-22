إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بوادى النطرون بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.
وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
كما أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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