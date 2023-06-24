مستشار النمسا يعرب عن قلقه من تزايد خطر وقوع هجوم نووى

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أعرب المستشار النمساوى كارل نيهمر عن قلقه من تصاعد الأحداث فى أوكرانيا، وتزايد خطر وقوع هجوم نووي، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية يجب ألا تقع فى الأيدى الخطأ.

وأشار نيهمر - فى تصريح على هامش منتدى أوروبا فى ولاية النمسا السفلى، اليوم /السبت/ - إلى أنه على اتصال بزملائه فى الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم أجهزة المخابرات الغربية بتحليل الوضع فى روسيا باستمرار، لافتا إلى

أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيسة الوزراء الإيطالى جيورجيا ميلونى ركزت على تعزيز التضامن الأوروبى فى مساندة أوكرانيا.

وأكد على النهج المشترك مع إيطاليا وشركاء آخرين فى الاتحاد الأوروبى بمجال الأمن، معتبرا أن ما يحدث فى الاتحاد الروسى له أهمية استراتيجية قصوى دائما لأن روسيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية.



ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية "إننا فى الاتحاد الأوروبى يجب أن نستمر بقوة فى دعم أوكرانيا"، مشيرة إلى وجود وضع فوضوى للغاية فى روسيا مما يؤدى إلى عدم الاستقرار.



وشددت على أن الدعاية حول تماسك النظام الروسى "خاطئة"، كاشفة عن أنها فور عودتها إلى روما فى وقت لاحق اليوم سوف تعقد اجتماعا حكوميا مع المخابرات الإيطالية.



وفى المقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن الولايات المتحدة تضخم قصص الرعب حول التهديد النووى الروسي، ما يخلق بدوره مخاطر استراتيجية".



وأشارت إلى أن مشروع القرار الذى قدمه أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكي، من حيث المضمون والتوقيت، يتناسب مع المزاعم الأوكرانة بتهديد روسيا أمن محطة زابوروجيه النووية، معتبرة أن مثل هذه التصريحات موجهة للرأى العام الذى "ليس على دراية بالحقائق والوقائع"، على حد قولها.



ولفتت إلى أن القيادة الروسية أكدت باستمرار أن موسكو لا تحتاج لاستخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا.. واختتمت بالقول: "واشنطن تسعى لعدم ملاحظة ما هو واضح، وقد بات سلوكا نمطيا عندما تستغل الولايات المتحدة وأتباعها كل فرصة لخلق وتضخيم قصص الرعب حول التهديد النووى الروسي".