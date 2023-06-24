مدير الرعاية الصحية يستقبل سفير اليابان فى مصر بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

استقبل الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

تأتي الزيارة لرغبة السفير الياباني، بالاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع، حيث تمت زيارة مستشفى الكرنك الدولي للتعرف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة والأقسام المختلفة بالمستشفى، إضافة إلى أقسام السياحة العلاجية، والأجنحة الفندقية، والغرفة الوطنية للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكذلك الخدمات المختلفة لقسم الاشعة، كما تم الإطلاع على مراحل تنفيذ البرامج اليابانية المتميزة في عدد من أقسام المستشفى مثل برنامج 5S وبرنامج kaizen.

وأوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، تناولت الزيارة بحث مزيد من التعاون وتناقل الخبرات بين الجانبين، بما يحقق طفرة غير مسبوقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية سواء على الجانبين التقني أو التجهيزي بنقل التكنولوجيا اليابانية إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يسهم في إحداث طفرة نوعية في مجال التغطية الصحية الشاملة.

فيما أعرب السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني لدى مصر، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين المصري والياباني في مجال الرعاية الصحية، ذلك التعاون الذي أثمر عن حزمة من البرامج التدريبية والتنفيذية أبرزها تطبيقات جودة الخدمات الصحية والمطبقة بمنشآت الهيئة بالمحافظات، بالتعاون مع وكالة الجايكا اليابانية، مدونًا كلمة تذكارية قائلاً: «أهنئكم علي نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل في الأقصر، وأتمني أن أرى الابتسامة على وجوه الكثير من المصريين بفضل نظام التأمين الصحى الشامل كما أننا منبهرين بالتعاون المشترك بين الهيئة والجايكا بما يحقق الكفاءة الصحية فى المستشفيات».

ومن جانبه أعرب الدكتور أمير التلواني عن فخره بإشادة السفير الياباني في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وجودة الخدمات الصحية بمنشآت الهيئة، مثمنًا عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية مشاركة التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة مع كافة الشركاء الفاعلين وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين .

وعلى هامش اللقاء، قام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، بعمل جولة تفقدية بعدد من المنشآت التابعة للهيئة بالأقصر شملت «مستشفى حورس التخصصي، وحدة أرمنت الوابورات»، واطمئن خلالها على سير العمل وانضباط رحلة المريض داخل المنشآت، إضافة إلى استطلاع آراء المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، موجهًا بإزالة كافة التحديات وصولًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين كما استمع إلى مقترحات العاملين لتحقيق مزيد من الراحة للعاملين والمتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.